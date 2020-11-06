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06 Kasım 2020 Cuma 16:01:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 16:01:00

ABD seçimleriyle ilgili Türkiye'den flaş açıklama: İlişkilerimiz siyaset üstü

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ABD'deki seçimlerle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Seçim sonrası ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak sorularının artması üzerine Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada 'İlişkilerimizi siyaset üstü görüyüruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına geçen Çavuşoğlu ABD seçimlerine ilişkin, "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız." şeklinde konuştu.

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Antalya'da açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, (Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi) "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği." şeklinde değerlendirdi ve ekledi:

"Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz."

"İLİŞKİLERİMİZİ SİYASET ÜSTÜ GÖRÜYORUZ"

ABD'de gerçekleştirilen Başkanlık seçimleri hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz. Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : abd türkiye trump biden mevlüt çavuşoğlu dışişleri bakanlığı abd seçimleri
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