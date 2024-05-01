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01 Mayıs 2024 Çarşamba 21:04:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 21:04:00

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı

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Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

Etiketler : ABD Fed Faiz Merkez Bankası
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