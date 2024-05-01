01 Mayıs 2024 Çarşamba 21:04:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 21:04:00
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı
Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklandı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
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