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ABD Kongresi'nden F-16 kararı... Bakan Çavuşoğlu: Kongrenin rolünün yapıcı olması gerekiyor
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07 Aralık 2022 Çarşamba 12:24:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 12:24:00

ABD Kongresi'nden F-16 kararı... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kongrenin rolünün yapıcı olması gerekiyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Kongresi'nden F-16 kararı için "Kongrenin rolünün önemli olması gerekiyor. Teknik görüşmeler yapıcı olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Kongresi'nden F-16 kararı için "Kongrenin rolünün önemli olması gerekiyor. Teknik görüşmeler yapıcı olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları...

Olumlu bir adım, bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz.

Rusya ile temaslarımız devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı ülkemize gelecek

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu canlı ortak basın toplantısı
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