ABD Kongresi'nden F-16 kararı... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kongrenin rolünün yapıcı olması gerekiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Kongresi'nden F-16 kararı için "Kongrenin rolünün önemli olması gerekiyor. Teknik görüşmeler yapıcı olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Kongresi'nden F-16 kararı için "Kongrenin rolünün önemli olması gerekiyor. Teknik görüşmeler yapıcı olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları...
Olumlu bir adım, bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz.
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- ABD Kongresi'nden F-16 kararı... Bakan Çavuşoğlu: Kongrenin rolünün yapıcı olması gerekiyor
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