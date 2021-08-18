ABD, Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan-Biden' iddiasını yalanladı

ABD, Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında göçmen anlaşması iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir." denildi.

Kılıçdaroğlu'nun iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor. (Recep Tayyip) Erdoğan, (Joe) Biden ile görüşmesinde Afganların gelmesini kabul ettiler. Bunu uzun süre gizlediler. Sonra ABD yetkilisi açıklama yaptı. 1 milyon Afgan Türkiye'ye gelecek aralarından seçip alacaklar, kalanı burada kalacak. Köleliği parayla mı yapacaksın? Devletin saygınlığını parayla mı satacaksın?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığını öne sürmüştü.