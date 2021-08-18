VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:30:00

ABD, Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan-Biden' iddiasını yalanladı

ABONE OL

ABD, Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında göçmen anlaşması iddiasını yalanladı. Açıklamada, 'Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir.' denildi.

ABD, Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında göçmen anlaşması iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir." denildi.

Kılıçdaroğlu'nun iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor. (Recep Tayyip) Erdoğan, (Joe) Biden ile görüşmesinde Afganların gelmesini kabul ettiler. Bunu uzun süre gizlediler. Sonra ABD yetkilisi açıklama yaptı. 1 milyon Afgan Türkiye'ye gelecek aralarından seçip alacaklar, kalanı burada kalacak. Köleliği parayla mı yapacaksın? Devletin saygınlığını parayla mı satacaksın?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığını öne sürmüştü.

Etiketler : ABD KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN Kemal Kılıçdaroğlu
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
Erçel'i duygulandıran anne sorusu

Erçel'i duygulandıran anne sorusu
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Markalarını tanıttılar

Markalarını tanıttılar
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER