İsrail Başbakanı Netanyahu: "(ABD Başkanı) Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor"
18 Kasım 2023 Cumartesi 22:44:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 22:44:00
ABD işgal ortaklığını sürdürüyor: Netanyahu'dan Biden açıklaması
İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu, "ABD Başkanı Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor....
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