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18 Kasım 2023 Cumartesi 22:44:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 22:44:00

ABD işgal ortaklığını sürdürüyor: Netanyahu'dan Biden açıklaması

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İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu, "ABD Başkanı Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu: "(ABD Başkanı) Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor"

Ayrıntılar geliyor....

Etiketler : NETANYAHU BİDEN FİLİSTİN İSRAİL ABD GAZZE
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