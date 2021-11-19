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19 Kasım 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 10:00:00

ABD iki yüzlülüğü! Türkiye'ye yasak kendilerine serbest

Kaynak: Hürriyet

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S-400 bahanesiyle Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'nin, Rusya'dan en çok silah alan ikinci ülke olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre bir yandan Türkiye'nin Moskova'dan Silah alımına şiddetle karşı çıkan Washington, diğer yandan rakibi ile iş tutmuş. Rusya'nın bu yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirdiği silah ihracatına ilişkin rapor, ikinci en büyük müşterinin ABD olduğunu ortaya koydu. Rus RBC Haber ajansının aktardığı Gümrük İdaresi'nin resmi raporuna göre, 2021yılının ilk sekiz ayında silah satışında Moskova'nın bir numaralı müşterisi Afrika ülkesi Cezayir oldu. Rusya'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık savunma malzemesi satın alan Cezayir'i ABD izliyor, ancak listede alım tutarı gizli tutulmuş.

RUS MALI FÜZE MOTURU

Silahlar normal ürünler gibi açık değil, ne oldukları gizli kalacak şekilde "SSSS" gümrük kodunu aldığı için Amerika'nın hangi silahları satın aldığı raporda netlik kazanmadı. Ancak askeri uzmanlar raporlara yansımayan detaylara ilişkin bilgi verdi. Buna göre ABD'nin Rusya'dan satın aldığı askeri nitelikteki en önemli malzeme füze motorları oldu. ABD, roketlerinde Rus RD-180 füze motorlarını kullanıyor. İkinci önemli harcama kalemini ise Kalaşnikof tüfekleri ve tank savar silahlar oluşturdu. Ayrıca ABD'nin her yıl Rusya'dan milyonlarca adet mermi ithal ettiği biliniyor. Rusya Federal Gümrük İdaresi raporu, Türkiye'nin son sekiz ayda tek bir dolarlık silah alımı yapmadığını gösteriyor.

BEŞ NATO ÜYESİ DAHA LİSTEDE

Ankara S-400 sistemi alımından ötürü ABD'nin yaptırımlarına maruz kalırken, söz konusu dönemde listede 5 başka NATO ülkesinin adı daha yer aldı. Bunlar sırasıyla Almanya, İngiltere, Estonya, Çekya ve Hollanda. NATO ülkeleri dışında Rusya'dan yüklü silah alımı yapan diğer ülkeler Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Kremlin Sarayı'nın dış ülkelerle askeri işbirliği servisinin yöneticisi Dmitriy Şugayev, daha önce yaptığı bir açıklamada yabancı ülkelerin en çok hava savunma sistemleri "S-400" ile "Pantsir-S1" ile ilgilendiklerini söylemişti. Bunun ardından ise askeri uçak ve helikopterler geliyor. Rusya'nın silah ihracatının yarıdan fazlasını hava araçları oluşturuyor.

F-35 ENKAZINI KURTARMA YARIŞI

İngiliz donanması, Mısır açıklarında denize düşen 100 milyon sterlinlik F-35 savaş uçağının enkazını kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalktıktan kısa süre sonra denize düşen "F-35B Lightning" model uçağın kurtarılması için uluslararası sularda çalışma yürütülüyor. Uçağın sırlarının çalınmasından endişe eden İngilizler, yeri tespit edilen enkazı yüzeye çıkarılana kadar korumak için bir dalgıç ekibi ve insansız mini denizaltılar görevlendirdi. İngiliz DailyMail gazetesine göre hükümet, enkaza ait parçalara kendilerinden önce Rusya'nın ulaşmasından korkuyor.

Etiketler : s-44 f-35 türkiye abd yaptırım
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