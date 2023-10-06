ABD hem teröristleri eğitiyor hem de örgüte tırlar dolusu mühimmat gönderiyor

ABD hem teröristleri eğitiyor hem de örgüte tırlar dolusu mühimmat gönderiyor

Türkiye'de PKK, İran'da PJAK,Suriye'de PYD/YPG ve genel adıyla SDG.İsimleri farklı olsa da, hedefleri de, merkezleri de aynı.

Terör örgütü, 40 yıldır Ortadoğu'ya ayrılık tohumları ekiyor, bölgeyi kana bulamaya devam ediyor.

Terör örgütü, 2015'te patlak veren DEAŞ tehlikesine karşı Suriye'de sahaya sürüldü. Uluslararası çok sayıda raporda PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişki ortaya kondu.

Ancak ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana kendisinin ve Avrupa'nın terör listesinde yer alan PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye destek vermeye devam etti.

Bu kapsamda binlerce PYD/YPG'li teröriste silahlı eğitimler verildi, tırlar dolusu silah yardımı yapıldı.

ABD ORDUSU TERÖRİSTLERİ EĞİTİYOR



Sadece 2022'de giden tırların sayısı bin 200'ü aştı. Dahası son 5 yılda 650 milyon dolarlık nakit desteği sağlandı.

Terör örgütü bu silahlarla, sınırları Haseke'den Akdeniz'e kadar uzanan sözde bir terör devleti kurmaya çalıştı.

Üstelik PYD/YPG'li teröristler, Türk köylerine bombalar yağdırmaya başladı.

Çocuk, yaşlı demeden katletti.

Bunun üzerine Türkiye, sınır ötesi harekatlar düzenledi ancak müttefiki ABD'den terörle mücadelesinde destek göremedi.

Üstelik PYD/YPG noktalarına ABD askerleri konuşlandırıldı.

Türkiye, terör bataklığını kurutabilmek adına tek başına kararlı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.