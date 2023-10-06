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06 Ekim 2023 Cuma 18:08:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 18:08:00

ABD hem teröristleri eğitiyor hem de örgüte tırlar dolusu mühimmat gönderiyor

Kaynak: TRT Haber

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ABD terör örgütleri listesinde bulunan PKK ile Suriye'de iş birliği yapıyor. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölgede binlerce teröriste eğitim veren ABD ordusu, örgüte tırlar dolusu mühimmat desteği de sağladı. Hatta PYD/YPG noktalarına ABD askerleri konuşlandırıldı.

Türkiye'de PKK, İran'da PJAK,Suriye'de PYD/YPG ve genel adıyla SDG.İsimleri farklı olsa da, hedefleri de, merkezleri de aynı.

Terör örgütü, 40 yıldır Ortadoğu'ya ayrılık tohumları ekiyor, bölgeyi kana bulamaya devam ediyor.

Terör örgütü, 2015'te patlak veren DEAŞ tehlikesine karşı Suriye'de sahaya sürüldü. Uluslararası çok sayıda raporda PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişki ortaya kondu.

Ancak ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana kendisinin ve Avrupa'nın terör listesinde yer alan PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye destek vermeye devam etti.

Bu kapsamda binlerce PYD/YPG'li teröriste silahlı eğitimler verildi, tırlar dolusu silah yardımı yapıldı.

ABD ORDUSU TERÖRİSTLERİ EĞİTİYOR

Sadece 2022'de giden tırların sayısı bin 200'ü aştı. Dahası son 5 yılda 650 milyon dolarlık nakit desteği sağlandı.

Terör örgütü bu silahlarla, sınırları Haseke'den Akdeniz'e kadar uzanan sözde bir terör devleti kurmaya çalıştı.

Üstelik PYD/YPG'li teröristler, Türk köylerine bombalar yağdırmaya başladı.

Çocuk, yaşlı demeden katletti.

Bunun üzerine Türkiye, sınır ötesi harekatlar düzenledi ancak müttefiki ABD'den terörle mücadelesinde destek göremedi.

Üstelik PYD/YPG noktalarına ABD askerleri konuşlandırıldı.

Türkiye, terör bataklığını kurutabilmek adına tek başına kararlı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Etiketler : abd ypg destek terör örgütü suriye deaş
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