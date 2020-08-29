ABD Genelkurmay Başkanı: Seçim süreciyle ilgimiz yok

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29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:01:00

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley: Bu süreçte ABD ordusuna herhangi bir rol öngörmüyorum

Kaynak: AA

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, tartışmalı geçen sürecin sonunda seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık çıkması durumunda ABD ordusunun pozisyonuna ilişkin açıklama yaptı. Milley "Seçimlere ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda yasal olarak ABD mahkemeleri ve Kongre anlaşmazlıkları çözecektir, ABD ordusu değil. Bu süreçte ABD ordusuna herhangi bir rol öngörmüyorum, Anayasaya sırtımızı dönmeyeceğiz." dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Kongre üyelerine yaptığı bildirimde, 3 Kasım'daki başkanlık seçim sürecinde ya da seçim sonuçlarına ilişkin muhtemel bir anlaşmazlık durumunda ordunun herhangi bir rolünün olmayacağını bildirdi.

Amerikan medyasının Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Genelkurmay Başkanı Milley'in, Demokrat Kongre üyeleri Elissa Slotkin ve Mikie Sherrill'in sorusuna verdiği yazılı yanıt yer aldı.

Buna göre Milley, özellikle tartışmalı geçen sürecin sonunda seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık çıkması durumunda ABD ordusunun pozisyonuna ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Milley, ordunun Anayasal olarak apolitik tavrını kesin olarak koruyacağını vurgulayarak, "Seçimlere ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda yasal olarak ABD mahkemeleri ve Kongre anlaşmazlıkları çözecektir, ABD ordusu değil. Bu süreçte ABD ordusuna herhangi bir rol öngörmüyorum, Anayasaya sırtımızı dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

3 Kasım'da yapılacak 59. Başkanlık seçimleri öncesinde posta yoluyla oy kullanma tartışmaları nedeniyle Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasındaki "seçimlere hile karıştırılabilir" tartışması devam ediyor.

Demokratlar arasında seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda ordunun pozisyonunun ne olacağına ilişkin bir tartışma daha önce kamuoyuna yansımıştı.

AL GORE: KENDİ İSTEĞİYLE GİTMEZSE ASKER DEVREYE GİRER

Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Demokratların bir önceki başkan adayı Hillary Clinton, Joe Biden'dan seçimi kaybetmesi durumunda, 'sonuçları kabul etmemesini' istemişti.

Clinton'ın, 'her koşulda' seçimin kaybedilmesi halinde, sonuçları reddetme çağrısı, 'Demokratlar Trump'ı görevden almak için seçimi çalmaya hazır' yorumlarına neden olmuştu.

AL GORE'DEN ASKERİ TEHDİT

2000 yılında Cumhuriyetçi George W. Bush'a karşı Demokratların adayı olan ve seçimleri az farkla kaybeden eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore de, Clinton'ınkine benzer bir açıklama yapmıştı.

Al Gore Reuters'a yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın koltuğundan isteğiyle ayrılmaması halinde askeri gücün devreye gireceğini söylemişti.

Al Gore, Clinton'dan farklı olarak, 'Trump'ın seçimi kaybetmesi durumunda' ifadesini kullandı. Clinton ise, seçimi az farkla da kaybetseler kabul etmeyeceklerini, muazzam bir 'yasal' saldırıya başlamak için hazırlığın yapılması gerektiğini savundu.

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