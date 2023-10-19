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19 Ekim 2023 Perşembe 23:00:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 23:00:00

Tansiyon yükseliyor: ABD gemisi Yemen'den ateşlenen füzeleri önledi, Suriye'deki ABD üssüne saldırı

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Kızıldeniz'de konuşlu ABD Donanmasına ait USS Carney'nin Yemen'den fırlatılan 3 füzeyi ve yaklaşık 8 insansız hava aracını vurduğunu açıkladı.

CNN'in isimleri açıklanmayan iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Orta Doğu'da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Yemen yakınlarında nereyi hedeflediği bilinmeyen birden fazla füzeyi tespit ederek engelledi.

Yetkililerden biri füzelerin Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ateşlendiğini belirtti.

İRAN DEVLET TELEVİZYONUNDA İSRAİL'E KARŞI "SAVAŞ PLANI"

Öte yandan İran devlet televizyonu, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınladı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterildi.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

SURİYE'DEKİ ABD ÜSSÜNÜN ÇEVRESİNE SALDIRI

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasının çevresine kimliği belirsiz silahlı insanız hava araçları (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

Kaynaklar, Koniko yakınlarındaki doğal gaz boru hattında da patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, doğal gaz taşıyan boru hattında yangın çıktı.

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları uçuş yapmaya başladı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Etiketler : ABD YEMEN İSRAİL
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