Türkiye ABD'ye resti çekti

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28 Ekim 2021 Perşembe 17:35:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 17:35:00

ABD F-35 vermezse Türkiye SU-35 ve SU-57 seçeneklerine yönelecek

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ABD ile F-35 ve F-16 sorunlarının çözülmemesi durumunda Türkiye, Rusya'dan SU-35 ve SU-57'nin alınmasını masaya yatıracak. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında, "Türkiye'ye yönelik çifte standartlar NATO'yu zayıflatır." ifadelerini kullandı.

ABD ile Türkiye arasında polemik haline gelen F-35 krizi devam ediyor.

Türkiye'yi, parasını ödediği halde Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkaran ABD'ye, geçtiğimiz günlerde F-16 teklifi götürüldü.

F-35 için ödenen paranın yerine 40 adet F-16 uçağı almak isteyen Türkiye'nin talebi de ABD Senatosu tarafından engellenmek istenirken, konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin bu teklifi de reddetmesi halinde alternatif seçeneklerinin bulunduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN ÇARESİZ KALMAMIŞTIR"

"Bu konuda farklı lobilerin devrede olduğunu görüyoruz. 11 kongre üyesi var. Kongreden onay önemli. Biz S400'ü neden aldık? ABD kongreyi bahane edip Patriot'ları bize satmadı biz de başka kaynaklara yöneldik. Şimdi kongreden böyle ir mektup gelebilir ama burada daha çok ABD yönetiminin tutumu önemli. Yönetim kongreyi ikna edebilir. Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu an ihtiyacının yüzde 75'ini üretiyor.

"ABD VERMEZSE SU-35 VE SU-57 SEÇENEKLERİ DEVREYE GİRER"

Bir ihtiyaç olduğunda başka ülkelere yönelebilir. Alternatiflerimiz var. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi uçağımızı üretene kadar ihtiyaçlarımızı başka kaynaklardan alırız. ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer. Türkiye'ye yönelik çifte standartlar NATO'yu zayıflatır."

SU-57 VE F-35'İN ÖZELLİKLERİ

- Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

- Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

- F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

- Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

- Su-57, 5.8 saat uçarken F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

- F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

Etiketler : F-35 ABD TÜRKİYE Su-57 Su-35 ve Su-57
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