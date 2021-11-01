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01 Kasım 2021 Pazartesi 23:35:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 23:35:00

ABD donanmasına ait savaş gemisi İstanbul'da

Kaynak: AA

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ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin demirlemesine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik ederken, limanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da üç gün kalacak olan geminin, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacağı öğrenildi.

Etiketler : ABD donanma İstanbul savaş gemisi
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