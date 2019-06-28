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28 Haziran 2019 12:10 | Cuma

ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 103 metre boyundaki "USNS Yuma" adlı yüksek hızlı transfer gemisi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü. 
Sahil güvenlik ekiplerinin botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

AA

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