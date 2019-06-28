28 Haziran 2019 12:10 | Cuma
ABD donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren 103 metre boyundaki "USNS Yuma" adlı yüksek hızlı transfer gemisi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Sahil güvenlik ekiplerinin botlarla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Şanlıurfa'da düzenlenen DEAŞ operasyonundan 7 kişi gözaltında alındı
- Bakan Turhan müjdeyi verdi! Yeşilçam'a konu olan efsane tren Ankara Ekspresi geri dönüyor
- FETÖ elebaşına övgüler dizen sözde sanatçı Mckennitt konser için Türkiye'de
- Güvenlik Uzmanı Alabarda: Türkiye'nin (İdlib'e) bölgeye ciddi anlamda müdahale edebileceğini düşünüyorum
- Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tüm tehditleri boş! Uzmanlar yorumladı