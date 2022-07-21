VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Terör örgütlerini beslemeyi bırak"
ABD itiraf etti: Paramızla terörist yetiştiriyorlar
İşte masadaki konular
Türkiye'nin doğal gaz depoları genişliyor
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan rahat durmuyor!
Gözler Merkez Bankası'nda
Bakan Nebati: Toplantıda güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldık
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Temmuz
Sosyal medya depresyon nedeni
Kronik migrene karşı aşılanabilirsiniz
Uyuzun bulaşma süresi 15 dakika
Sıcaklarda bol bol su için ve yürüyüş yapın
Ekonomide kritik hafta: Faiz kararı bugün açıklanıyor
Haftalık vakalar 200 bini geçti
Fenerbahçe Dinamo Kiev ile berabere kaldı
Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit
Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Güvenlik kaynakları: Irak'taki saldırıyı teröristler düzenledi
IMF, Almanya için ekonomik büyüme tahminini düşürdü
Finansal İstikrar Komitesi, enflasyonla mücadele için bir araya geldi
Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama
DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Daha fazla ölümler bekleyebiliriz
Mısır ilk nükleer santralin inşasına başladı
21 Temmuz 2022 Perşembe 09:20:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 09:20:00

ABD Dışişleri itiraf etti: Paramızla çocuk terörist yetiştiriyorlar

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

ABD'de Kongre'ye sunulan İnsan Kaçakçılığı Raporu, PKK/YPG'nin çocukları zorla alıkoyup silah eğitimi verdiğini belgeledi. Raporda, “Silahlandırılan çocuklar eğitimin ardından Sincar, Türkiye ve Kandil Dağları'ndaki üslere gönderiliyor” denildi.

ABD Dışişleri, İnsan Kaçakçılığı Kurbanlarını Koruma Yasası kapsamında Kongreye sunduğu İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu yayınladı. Raporda 36 ülke izlemeye alınırken; Libya, Yemen ve Somali'nin "Özel Durum Listesi"nde kalmaya devam ettiği görüldü.

12 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

Dışişleri raporunda bir kez daha, YPG/PKK terör örgütünün Irak ve Suriye'de çocukları zorla alıkoyup çatışmalarda kullanmak üzere onlara silahlı eğitim verdiği belgelendi. Irak'ta DEAŞ ve İran destekli Şii milislerin yanı sıra PKK'nın Iraklı çocukları zorla silahlı kadrosuna kattığı vurgulanan raporda, Iraklı çocukların bu gruplara karşı savunmasız olduğu ifade edildi. Raporun Suriye ile ilgili bölümünde de YPG/PKK'nın, 12 yaşından küçük çocukları silahlı kadrosuna alıp eğitmeye devam ettiği bildirildi.

Raporda, "Çok sayıda kaynak, Irak Kürt bölgesi ve Sincar'da faaliyet gösteren PKK ve YPG'nin çocukları silahlı kadrosuna alıp kullanmaya devam ettiğini bildiriyor. Bazı kaynaklar, 2021'de PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinden gelen çocuklar da dahil olmak üzere onlarca çocuğu çatışmalara hazırlamak için kadrosuna aldığını bildirdi" tespitlerine yer verildi. Raporda ayrıca 2021'de PKK'nın Sincar'daki uzantıları olan YPS gibi örgütlerin bölgede reşit olmayan çocukları ve gençleri zorla silahlı kadroya alıp silahlı faaliyetlerde kullandığı bilgisi yer aldı.

KANDİL'DE EĞİTİM VERİLİYOR

2018'den bu yana hemen her yıl ABD yönetiminin insan kaçaklığı raporlarında bu grupların çocukları zorla silahlı kadrosuna kattıkları ve suistimal ettiklerinin yer aldığına dikkat çekilirken "2018 yılında sivil toplum örgütleri, PKK'nın Sincar, Mahmur ve diğer bölgelerden çocukları toplayıp eğittiğini ve ardından onları Sincar, Türkiye ve Irak ile İran arasındaki Kandil Dağları'ndaki üslere gönderdiğini bildirdi" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : ABD Dışişlerİ İNSAN KAÇAKÇILIĞI ABD PKK
Yeni kuşak oyuncu biliyor

Yeni kuşak oyuncu biliyor
Çetin'in panik halleri

Çetin'in panik halleri
Demet'ten yeni bir şarkı

Demet'ten yeni bir şarkı
Pozitif şarkı

Pozitif şarkı
Nagihan'ı altına boğdu

Nagihan'ı altına boğdu
Bodrum'da karantinada

Bodrum'da karantinada
Dava henüz bitmedi

Dava henüz bitmedi
Ortadoğu'nun yeni yüzü

Ortadoğu'nun yeni yüzü
Sahne toplantısı

Sahne toplantısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX