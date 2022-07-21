ABD itiraf etti: Paramızla terörist yetiştiriyorlar

ABD Dışişleri, İnsan Kaçakçılığı Kurbanlarını Koruma Yasası kapsamında Kongreye sunduğu İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu yayınladı. Raporda 36 ülke izlemeye alınırken; Libya, Yemen ve Somali'nin "Özel Durum Listesi"nde kalmaya devam ettiği görüldü.

12 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

Dışişleri raporunda bir kez daha, YPG/PKK terör örgütünün Irak ve Suriye'de çocukları zorla alıkoyup çatışmalarda kullanmak üzere onlara silahlı eğitim verdiği belgelendi. Irak'ta DEAŞ ve İran destekli Şii milislerin yanı sıra PKK'nın Iraklı çocukları zorla silahlı kadrosuna kattığı vurgulanan raporda, Iraklı çocukların bu gruplara karşı savunmasız olduğu ifade edildi. Raporun Suriye ile ilgili bölümünde de YPG/PKK'nın, 12 yaşından küçük çocukları silahlı kadrosuna alıp eğitmeye devam ettiği bildirildi.

Raporda, "Çok sayıda kaynak, Irak Kürt bölgesi ve Sincar'da faaliyet gösteren PKK ve YPG'nin çocukları silahlı kadrosuna alıp kullanmaya devam ettiğini bildiriyor. Bazı kaynaklar, 2021'de PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinden gelen çocuklar da dahil olmak üzere onlarca çocuğu çatışmalara hazırlamak için kadrosuna aldığını bildirdi" tespitlerine yer verildi. Raporda ayrıca 2021'de PKK'nın Sincar'daki uzantıları olan YPS gibi örgütlerin bölgede reşit olmayan çocukları ve gençleri zorla silahlı kadroya alıp silahlı faaliyetlerde kullandığı bilgisi yer aldı.

KANDİL'DE EĞİTİM VERİLİYOR

2018'den bu yana hemen her yıl ABD yönetiminin insan kaçaklığı raporlarında bu grupların çocukları zorla silahlı kadrosuna kattıkları ve suistimal ettiklerinin yer aldığına dikkat çekilirken "2018 yılında sivil toplum örgütleri, PKK'nın Sincar, Mahmur ve diğer bölgelerden çocukları toplayıp eğittiğini ve ardından onları Sincar, Türkiye ve Irak ile İran arasındaki Kandil Dağları'ndaki üslere gönderdiğini bildirdi" ifadelerine yer verildi.