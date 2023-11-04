ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Ankara'da protesto

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan, AGD ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, İsrail'in 75 yıldır Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını ele geçirmek için her türlü zalimliği ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail'in organize bir terör örgütü olduğunu ifade eden Turhan, "Filistin meselesi açısından iki devletli bir yapının organize edilmesi gerekiyormuş. Böylece bir barış tesis edilecekmiş. Neyin iki devleti. İsrail diye bir devlet mi var? Oralar Filistin'in toprakları." dedi.

Filistin'den başka bir devleti Filistin topraklarında kabul etmediklerini söyleyen Turhan, ABD'nin İsrail'in en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi yarın ziyaret etmesi beklenen Blinken'ın gelmesini istemediklerini belirten Turhan, "Filistin saldırılarının ilk başladığı günde saldırıları organize etmek için bölgeye giden ABD'nin Dışişleri Bakanı'nın İslam beldesi, şehit diyarı ve fetih diyarı olan bizim topraklarımıza gelmemesi için burada toplandık." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Başkanı Fatih Beyazıt da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, sözün bittiği yere gelindiğini ve ortaya konulması gereken tüm sivil baskının Müslümanlar tarafından yapıldığını aktardı.