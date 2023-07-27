VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Demir-çelik sektörleri yılın ilk yarısında Türkiye ihracatının yüzde 12,7'sini üstlendi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Rus VTB bankasının net karı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı
Batı Afrika'nın ilgi uyandıran çalgısı: Kora
Kilisli genç futbolcu memleketinde açtığı spor okulunda yeni yetenekler peşinde
Türkiye'de otomobil sporlarına ilgi artıyor
27 Temmuz 2023 Perşembe 11:50:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 11:50:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Zelanda'yı ziyaret eden Blinken, Hipkins ile bir araya gelerek ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Pasifik ülkelerinin ABD için önemine işaret eden Blinken, iki ülkenin birlikte çalışmaya devam edeceğine dair güveninin tam olduğunu kaydetti.

Blinken, Hipkins'e Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımlar için teşekkür ederken, Vilnius'ta ay başında yapılan NATO Liderler Zirvesi'ne Yeni Zelanda'nın katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ismin Çin'e yaptıkları ziyareti değerlendirdiği görüşmede Blinken, "özgür ve refah bir Hint-Pasifik" vurgusu yaptı.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanlığı Blinken Yeni Zelanda
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Sabancı'dan Hande'ye serenat!

Sabancı'dan Hande'ye serenat!
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX