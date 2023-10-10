ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, perşembe günü İsrail'i ziyaret edecek.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD'den İsrail'e üst düzey ziyarette bulunulacağı açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrailli yetkililer ile sahadaki durum hakkında doğrudan iletişime geçmek ve ABD'nin İsrail'e vereceği desteği belirlemek için önümüzdeki günlerde İsrail'i ziyaret edeceğini aktardı.

Miller, Blinken'in Çarşamba günü ABD'den ayrılmasını ve perşembe günü İsrail'e varmasının beklendiğini açıklayarak, "Bakan Blinken, İsrail hükümetinin üst düzey liderleriyle buluşmayı ve kendisi ve Başkanın cumartesi günkü ilk saldırılardan bu yana onlarla yürüttüğü görüşmeleri sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.