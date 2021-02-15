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15 Şubat 2021 Pazartesi 17:41:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 17:41:00

ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir." ifadeleri kaydedildi.

Etiketler : abd türkiye dışişleri bakanlığı
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