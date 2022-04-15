ABD bu görüntüleri konuşuyor

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitede ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili konuşma yapan Başkan Joe Biden, konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini uzattı ancak sahneden kendisinden başka kimse yoktu.

Boşluk karşısında bir süre elini havada tutan Biden daha sonra tuhaf bir şekilde arkasını döndü ve sahneden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Daha önce de kırdığı potlarla gündeme gelen Biden'ın bu hareketi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Sosyal medyada binlerce kişi Biden'ın akıl sağlığını sorguladı.