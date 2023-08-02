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02 Ağustos 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 12:30:00

ABD, BMGK dönem başkanlığında, çatışma kaynaklı kıtlık ve gıda güvensizliğine öncelik verecek

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını devralan ABD, çatışma kaynaklı kıtlık ve gıda güvensizliğine öncelik vereceğini açıkladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in kıtlık ve küresel gıda güvensizliği konusunda üst düzey bir görüşmeye başkanlık edeceğini söyledi.

Thomas-Greenfield, dönem başkanlığında çatışma kaynaklı kıtlık ve gıda güvensizliğine öncelik verileceğine işaret ederek, "Bu küresel krizi ele almak, Biden yönetiminin en önemli önceliği olmuştur." dedi.

Çatışma kaynaklı açlığın uluslararası barış ve güvenlik için acil bir mesele olduğunu vurgulayan ve Güvenlik Konseyi'ni bununla ilgili harekete geçmeye çağıran Thomas-Greenfield, "Ama bunu yapmak için çatışmaların kökünü kazımalıyız. Düşmanlıklar açlığı, kavgalar kıtlığı doğurur." ifadelerini kullandı.

Thomas-Greenfield, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı "geniş çaplı bir saldırı" başlatmak ve dünyayı Ukrayna'nın kritik tahıl ihracatından mahrum bırakmakla suçladı.

Gıdanın asla bir "savaş silahı" olarak kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Thomas-Greenfield, tüm üye devletleri gıda güvensizliğiyle mücadele için ABD tarafından hazırlanmış bildiriyi imzalamaya çağırdı.

Etiketler : abd bmgk dönem başkanlığı gıda
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