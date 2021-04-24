Biden'ın skandal açıklamasına Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. #1915Olayları" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: AÇIKLAMAYI KABUL ETMİYOR VE EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE TELİN EDİYORUZ



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı'nın 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine sert tepki gösterdi.



Oktay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz."

"Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: BİDEN YÖNETİMİNİ EN SERT ŞEKİLDE TELİN EDİYORUZ



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz. ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüştür." dedi.

TİCARET BAKANI MUŞ: "SOYKIRIM İDDİASI, AZİZ MİLLETİMİZE ATILMIŞ BÜYÜK BİR İFTİRADIR"



Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözde soykırım ifadesi kullanmasını kınadı.

Bakan Muş, "Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN TEPKİ



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır."

"Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız."

"Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız."

"Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Ermeni terör örgütü ASALA'nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973'de Şehid ederek başladığını hatırlatırız."

"Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz! Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir."