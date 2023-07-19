ABD Başkanı Biden'dan hicri yılbaşı mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, hicri yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Biden, hicri yılbaşı için Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Başkan Biden, "Jill ve ben, Hicri 1445 İslami yeni yılı münasebetiyle Müslüman arkadaşlarımız ve komşularımıza en içten dileklerimizi sunuyoruz. Bu yılın sizlere barış ve bereket getirmesi dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1445 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.
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