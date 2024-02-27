ABD Başkanı Biden Gazze'de ateşkes için tarih verdi!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hamas görüşmelerinde ateşkesin sağlanmasına yönelik 4 Mart'ı işaret etti.

BIDEN ATEŞKES İÇİN TARİH VERDİ

Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırarak, Gazze'de ateşkesin gerçekleşeceğini umduğu tarihe işaret etti.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." cevabını verdi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin aşamalı olacağı bildirildi