ABD Başkanı Biden Gazze'de ateşkes için tarih verdi!
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hamas görüşmelerinde ateşkesin sağlanmasına yönelik 4 Mart'ı işaret etti.
BIDEN ATEŞKES İÇİN TARİH VERDİ
Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırarak, Gazze'de ateşkesin gerçekleşeceğini umduğu tarihe işaret etti.
Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." cevabını verdi.
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