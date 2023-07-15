Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen ve tarihi kararların alındığı NATO zirvesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan damga vurdu.

NATO zirvesi öncesi yapılan üçlü görüşmelerde uzlaşı çıktı ve Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Macron ve Miçotakis gibi dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmede F-16 uçaklarının satışı için ABD liderinden söz alırken dünya medyası Türkiye'nin liderinden övgüyle bahsetti.

'DÜNYA BASINI ŞAŞKINLIKLA TAKİP ETTİ'

ABD merkezli Politico, Vilnius zirvesi sonrası yaptığı detaylı analizde İsveç'in NATO'ya girme süreci ele alındı. Erdoğan'ın İsveç'e onay vermesinin dünya basınını tarafından şaşkınla takip edildiğinin altını çizen Politico, Atlantik Konseyi'nden Rich Outzen'in şu ifadelere yer verdi; 'Erdoğan'ın Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma konusunda elini iyi oynadığını kabul etmelisiniz. Erdoğan, dünya siyasetinin usta pazarlıkçısı'

'AMACI DAHA İYİ BİR ANLAŞMA KOPARMAKTI'

Politico, NATO'nun genişlemesi ve İsveç'in üyeliği söz konusu olduğunda, Washington ve Brüksel'in bazı yönlerden Erdoğan'ı yanlış yorumladığını bildirdi. Türk liderin amacı daha iyi bir anlaşma koparmaktı.

BİDEN'DEN KONGRE'YE BASKI

Türkiye'nin 40 yeni F-16 ve modernizasyon kitleriyle hava kuvvetlerini yenilemeye çalıştığını belirten ABD merkezli Politico, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Türkiye'nin İsveç'e onay vermesinin arkasında F-16'larla bir bağlantı olmadığını söylediğini hatırlattı. Söz konusu haberde 'Her dedektif bilir, tesadüfler çok nadir yaşanır' ifadelerine yer verildi. Yine aynı haberde Joe Biden yönetiminin son 2 haftadır Kongre'ye F-16'lar konusunda yaptığı baskıdan da bahsetti.