Nijer, Türkiye'nin yeni Afrikalı müttefiki

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10 Haziran 2022 Cuma 09:26:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 09:29:00

ABD basını yazdı: Türkiye'nin uranyum zengini yeni Afrikalı müttefiki

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Kıtada giderek artan Türkiye'nin varlığı konuşulmaya devam ediyor. Foreign Policy'de yer alan haberde, Nijer'in Türkiye'den satın aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ile Sahel'de ki güveni sağlamakta çok önemli bir merkez haline dönüştüğünü yazdı.

Türkiye, Afrika kıtasının kilit müttefiklerinden biri konumunda bulunuyor.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Ankara'nın kıtayla ve özellikle Nijer'le ilişkilerini mercek altına aldı.

TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ

"Türkiye'nin yeni Afrikalı müttefiki" başlıklı analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin askeri ve diplomatik alanını genişletmek için ülkesini son 10 yılda Afrika'da kilit bir müttefik olarak konumlandırdı." denildi.

Ankara'nın Nijer'e silah satışının, bu ülkeyi Sahel'deki terörle mücadele çabalarının merkezi haline getirebileceğine vurgu yapıldı.

NİJER'E SATILAN SİHA'LAR

Yazıda, "Nijer'in, Kasım 2021'de imzalanan sözleşmenin parçası olarak 6 Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldığı belirtiliyor." notuna yer verildi.

Anlaşmanın, Hürkuş hafif saldırı uçaklarını ve zırhlı araçları da kapsadığı kaydedildi.

YER ALTI KAYNAKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu arada, altın ve petrol kaynaklarının yer aldığı Nijer'de, zengin uranyum rezervlerinin de olduğu belirtiliyor.

Nijer hükümetinin, SİHA alımlarının Mali ve Burkina Faso ile üç sınır bölgesindeki DEAŞ ve El Kaide bağlantılı gruplarla mücadelede yardımcı olacağını umduğu ifade edildi.

HAVA ÜSSÜ GÜNDEMDE

Öte yandan Nijer'de, Türk SİHA'larını barındıracak bir hava üssünün oluşturulmasının düşünüldüğüne dikkat çekildi.

Aynı analizde ayrıca, "Nijerya yetkilileri, Boko Haram ve diğer isyancılara karşı mücadelede yardımcı olmak için Türkiye'den 10 küçük taktik Songar SİHA satın aldı." bilgisi paylaşıldı.

TİCARET HACMİNDEKİ ARTIŞ

Kıta ile ekonomik ilişkilere de işaret edilerek, Afrika ile 2003'te 5,4 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan Türkiye'nin, bu miktarı 2020 yılında 25,3 milyar dolara yükselttiği belirtildi.

Afrika'da Türk müteahhitlik firmalarına verilen projelerin değerinin 2021 yılında 71,1 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Etiketler : NİJERYA AFRİKA TÜRKİYE
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