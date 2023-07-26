ABD, Afganistan için Katar ve Kazakistan ile görüşecek

ABD, Afganistan için Katar ve Kazakistan ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West ve Afgan Kadınlar, Kız Çocukları ve İnsan Hakları Özel Temsilcisi Rina Amiri'nin, bölgede bazı konuları ele almak için Kazakistan ve Katar'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, West ve Amiri'nin, 26-31 Temmuz tarihlerinde, Afgan halkına insani destek, ülkedeki kadın ve kızların durumu başta olmak üzere sırasıyla Kazakistan'ın başkenti Astana ve Katar'ın başkenti Doha'da bir dizi görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, temsilcilerin Astana'dayken, "Afganistan konulu bir C5+1 Özel Oturumu için Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan meslektaşları ile" bir araya geleceği Afganistan ve Kazakistan'da "kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine odaklanan sivil toplum üyeleriyle de görüşeceği" ifade edildi.

Ayrıca, West ve Amiri liderliğindeki heyetin, Doha'da, "Afganistan'daki kritik çıkarları görüşmek üzere" Taliban temsilcileri ve önemli Afgan bakanlıklarındaki teknokrat profesyonellerden oluşan bir heyet ile de toplantı yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda görüşülecek öncelikli konular arasında Afganistan halkına insani destek, ekonomik istikrar, kadınlar ve kızlar da dahil olmak üzere tüm Afganlara adil ve onurlu muamele, güvenlik konuları, narkotik üretimi ve kaçakçılığına karşı mücadelenin yer alacağı kaydedildi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında bir soru üzerine, ABD'nin Taliban'a karşı tutumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

Patel, "Bu ABD'nin politikasında herhangi bir değişiklik olduğunu göstermez. Çıkarımız söz konusu olduğunda Taliban'la uygun şekilde ilişki kuracağımız konusunda çok nettik. Bu, Taliban'ın meşruiyetinin veya normalleşmesinin herhangi bir şekilde tanınması veya meşruiyetinin herhangi bir göstergesi anlamına gelmemektedir." ifadelerine yer verdi.