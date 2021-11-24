ABB'nin dikkatsizliği TRT'nin fiber kablolarına zarar verdi
TRT Genel Müdürlüğü önündeki yol yapım çalışmaları yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol delme makinasıyla TRT'nin iletişim sağladığı fiber kablolarını tahrip etti. Yayınlarında sıkıntılar oluşan TRT açıklama yaptı.
TRT, "yayınların kesintiye uğraması hakkındaki basın açıklamamızdır" notunuyla sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında Kurumumuzun iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarar görmüştür.
'EKİPLERİN DİKKATSİZLİĞİ'
Çalışmaları yürüten ekiplerin dikkatsizliği sonucu yaşanan bu durum nedeniyle TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır.
TRT yayınlarında kesintilere neden olan sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu yeni bir hat döşeme çalışmasına hızlıca başlamıştır.
Bizim dışımızda gelişen yayın kesintileri nedeniyle izleyici, dinleyici ve takipçilerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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