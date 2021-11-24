ABB'nin dikkatsizliği TRT'nin fiber kablolarına zarar verdi

TRT, "yayınların kesintiye uğraması hakkındaki basın açıklamamızdır" notunuyla sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında Kurumumuzun iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarar görmüştür.

'EKİPLERİN DİKKATSİZLİĞİ'

Çalışmaları yürüten ekiplerin dikkatsizliği sonucu yaşanan bu durum nedeniyle TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır.

TRT yayınlarında kesintilere neden olan sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu yeni bir hat döşeme çalışmasına hızlıca başlamıştır.

Bizim dışımızda gelişen yayın kesintileri nedeniyle izleyici, dinleyici ve takipçilerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."