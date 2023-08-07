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AB ve Türkiye arasında yeni dönem: Ortak yol haritası üzerinde anlaşıldı
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07 Ağustos 2023 Pazartesi 23:01:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 23:01:00

AB ve Türkiye arasında yeni dönem: Ortak yol haritası üzerinde anlaşıldı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile son derece pozitif bir çevrimiçi görüşme yaptığını belirterek, "Görüşmede, Türkiye ve AB arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştık." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile son derece pozitif bir çevrimiçi görüşme yaptığını belirterek, "Görüşmede, Türkiye ve AB arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştık." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bolat'ın Dombrovskis ile yaptığı çevrimiçi toplantıda, Türkiye ile AB arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda işbirliği imkanları ele alındığı bildirildi.

Toplantıda AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2022'de rekor kırarak 200 milyar dolara ulaşmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği ve ticari ilişkilerin daha da ileri taşımanın önemi vurgulandı.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda AB liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına atıfla Türkiye ile AB arasında ilişkilerin geliştirilebilmesi için Gümrük Birliği'nin güncelleme müzakerelerinin başlatılmasının beklendiğinin, sürecin Türkiye ile AB arasında pozitif bir gündem oluşturulması için önem arz ettiğinin altını çizdi.

EYLÜLDE BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELİNECEK

Açıklamada, tarafların Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması öncesinde, Türkiye ile AB arasında ticaret diyaloğunun güçlendirilmesi için bir yol haritası üzerinde mutabık kalındığına işaret edilerek şu ifadeler yer buldu:

"Bu doğrultuda, Sayın Bakan ve muhatabı, Gümrük Birliği'nin işleyişinde karşılaşılan sorunları karşılıklı olarak çözümlemek ve ticareti daha ileriye taşıyacak işbirliklerini teknik düzeyde ele almak üzere Ticaret Çalışma Grubu'nun toplanması ve ayrıca bu yıl eylül ayı sonunda Brüksel'de yeniden bir araya gelmek hususlarında mutabık kalmıştır.

Türkiye ile AB arasında Ticaret Çalışma Grubu kapsamında, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması öncesinde bekleyen mevcut teknik konularımızı ve işbirliği fırsatlarını ele alacağız, akabinde ticaretimizde tüm alanlarda güçlü bir diyalog için yakın temasta olacağız."

"BEKLEYEN MEVCUT TEKNİK KONULARIMIZI VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARINI ELE ALACAĞIZ"

Bolat, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Valdis Dombrovskis ile son derece pozitif bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye ve AB arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştık. Türkiye ile AB arasında Ticaret Çalışma Grubu kapsamında, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması öncesinde bekleyen mevcut teknik konularımızı ve işbirliği fırsatlarını ele alacağız, akabinde ticaretimizde tüm alanlarda güçlü bir diyalog için yakın temasta olacağız."

Etiketler : ab türkiye türkiye-ab
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