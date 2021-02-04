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04 Şubat 2021 Perşembe 18:13:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 18:13:00

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform paketiyle ilgili açıklamasını olumlu karşıladık

Kaynak: AA

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, "Türkiye'deki hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı reform paketiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bunu olumlu karşıladık." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Kayseri Ticaret Odasını (KTO) ziyaret ederek, Başkan Ömer Gülsoy ile bir araya geldi.

Gülsoy, Türkiye'nin 60 yıldır AB'ye tam üyelik için çalışmalar yaptığını, artık Türkiye'nin tam üye olarak AB içinde olması gerektiğini söyledi.

"Sudan bahaneler üretilmeden, AB içindeki bir Türkiye'nin dünya barışına, güvenine, Avrupa ve Asya'ya büyük katkı vereceğini düşünüyoruz" diyen Gülsoy, "İkinci Dünya Savaşından sonra AB lokomotif üyeleri olan Almanya, Fransa ve diğer ülkelerin gelişimine bizim insanımız emekleriyle katkı vermiştir. Türkiye'nin bulunduğu bir AB, birliğin güvenilir ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. AB'siz bir Türkiye, Türkiyesiz bir AB düşünülemez. Ziyaretleriniz teşekkür ediyor, ilişkilerimizin gelişimine katkı sağlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Meyer-Landrut ise bu yılın başında AB ve Türkiye için yeni bir fırsat penceresi açılmasını ümit ettiklerini, önümüzdeki aylarda "pozitif gündemin" daha da somutlaştığını görmeyi dilediklerini söyledi.

"Yine de çok çalışmamız gerekecek. Diplomatik anlamda birçok çalışma yapılması gerekecek, herkesin çaba göstermesi gerekecek." diyen Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Diplomatik çalışmalar Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda hali hazırda başladı. Fransa ile Türkiye arasındaki görüşmeler de başladı. Aynı zamanda Türkiye'deki hükümet de, sayın cumhurbaşkanı da reform paketiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bunu olumlu karşıladık. Bu paket içerisinde önemli konular yer alıyor. Ekonomik reformlar, yargı reformları, AB eylem planları, insan hakları eylem planı gibi. Bu, ülkede yapılan çalışmalar açısından çok büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda AB ve aday ülke olarak Türkiye arasındaki ilişkiler açısında da önem taşıyor. Bu bağlamda ne gibi gelişmeler olacak bizler de merak ediyoruz, takip edeceğiz. Kaydedilen adımların somut ve uygulamaya dönük olması gerekiyor ki faydalar hem vatandaşlar hem de ilgili aktörler tarafından görülebilsin."

Meyer-Landrut, "Tabii ki bu süreç içinde hayal kırıklıkları, yanılgılar olmuş olabilir, belki sürecin daha hızlı ilerlemesi istenmiş olabilir. Fakat atılacak adımlar yavaş yavaş gerçekleştirilecektir, güven tesis edilerek gerçekleştirilecektir. Şu an yapmaya çalıştığım şey başarılara odaklanmak ve bunları yapı taşı olarak kullanarak, üzerlerine inşa etmek. Adım adım ilerleniyor, bir taşın üzerine başka bir taş konularak ilerleniyor." ifadelerini kullandı.

Meyer- Landrut - Karayel görüşmesi

Meyer- Landrut, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel ile de Kayseri Lisesindeki Milli Mücadele Müzesi'nde görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan Milletvekili Karayel, Türkiye ve AB ilişkileriyle ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisi, gümrük birliği ve müzakere süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi ilişkilerin gelişmesi için önemli çaba sarf ediyor. Görüşmelere inşallah Ankara'da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Meyer-Landrut, daha sonra Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) ortaklaşa kurduğu Kayseri Model Fabrikayı ziyaret etti.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, fabrikayla ilgili bilgi verdi. Meyer-Landrut'a burada üretilen pilli baharat öğütme makinesi hediye edildi.

Etiketler : Meyer kayseri Abdullah Gül Karayel
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