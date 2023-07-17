VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Körfez ziyaretinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'a geldi
İtalya, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesinin endişe verici olduğunu açıkladı
MSB: TSK'ya ait uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına destek sağladı
'Vatandaşlar tedbirli olsun' diyerek uyardı! Mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak
Kuzey Kore: ABD boş hayallere kapılması
Çin, ABD'ye nota verdi!
17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:20:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:20:00

AB, Rusya'nın, Türkiye'nin çabalarına rağmen Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı feshetmesini kınadı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı feshetme yönündeki küçümseyen hareketini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı feshetme yönündeki küçümseyen hareketini şiddetle kınıyorum. Avrupa Birliği (AB), dünyadaki savunmasız kişiler için gıda güvenliğini sağlamaya çalışıyor. AB Dayanışma Yolları, tarımsal gıda ürünlerini Ukrayna'dan küresel pazarlara getirmeye devam edecek" dedi.

"Rusya'nın gıdayı silah haline getirmeye devam etmesi tamamen ahlaksızlıktır"

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ni engellemesi hayal kırıklığıdır. Anlaşmanın uzatılması, gıda fiyatlarının yükselmesini ve piyasa istikrarsızlığını önlemek için önemli. Rusya'nın gıdayı silah haline getirmeye devam etmesi tamamen ahlaksızlıktır. Rusya'yı gecikmeden Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına devam etmeye çağırıyoruz. Çözüm bulma çabalarında BM, AB ve Türkiye'yi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : AB Leyen Rusya-Ukrayna Karadeniz Tahıl Anlaşması
Sektörde hit eser yok!

Sektörde hit eser yok!
Londra'da oyunculuk eğitimi alıyor

Londra'da oyunculuk eğitimi alıyor
Servet değerinde aksesuar

Servet değerinde aksesuar
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Fıstık Murda!

Fıstık Murda!
Çocuklarıyla sürpriz düet

Çocuklarıyla sürpriz düet
Annesi anısına şarkı

Annesi anısına şarkı
4 yıl sonra aşk ilanı

4 yıl sonra aşk ilanı
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX