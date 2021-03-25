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25 Mart 2021 Perşembe 21:10:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 21:11:00

AB Liderler Zirvesi bildirisinde 'Türkiye ile iş birliği' vurgusu

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AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

AB Liderler Zirvesi bildirisinde AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

"Yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazırız"

AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

AB liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını belirtti.

Liderler, AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi.

Etiketler : AB Liderler zirve AB Türkiye
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