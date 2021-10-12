AB'den önemli Türkiye ziyareti

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12 Ekim 2021 Salı 22:31:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 22:31:00

AB İçişleri Sorumlusu Johansson: Türkiye ile ilk "Yüksek Düzeyli Diyalog" toplantıları yaptık

Kaynak: AKŞAM

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Avrupa Birliği içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Türkiye ile göç ve güvenlik konularını görüştüklerini söyleyerek, "İlk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları yaptık." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ile Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla mücadele için iş birliğini artıracağını, kendisinin Ankara ziyaretinden sonra teknik görüşmelerin başlayacağını bildirdi.

Johansson, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medyada değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu ile göç ve güvenlik konularında ilk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları yaptıklarını kaydeden Johansson; göç yönetimi, insan kaçakçılığı ve organize suçla mücadele, terör saldırılarının önlenmesi konularında Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından bu adımın önemli olduğunu vurguladı.

Johansson, Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak "Bugünkü toplantıda Afganistan'daki durumdan kaynaklanan sınamaları ve endişe kaynağı olan, sadece birlikte çalışarak çözülebilecek zorlukları ele aldık." ifadesini kullandı.

AB'ye gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ının göçmen kaçakçıları tarafından istismar edildiğini kaydeden Johansson, "Kaçakçılık ağlarının çoğu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı da yapmaktadır. AB ve Türkiye, bu ağları kırmak için iş birliğini artıracaktır. Teknik görüşmeler benim Ankara ziyaretimden sonra başlayacak." açıklamasını yaptı.

Etiketler : Avrupa Birliği AB Ylva Johansson Türkiye-AB Süleyman Soylu Türkiye ziyareti Düzensiz göçmen kaçakçılık Göçmen
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