AB: İsrail şiddeti karşısında dehşete düştük

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14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:00:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:00:00

AB Filistin Temsilciliği: Filistinli gazetecinin cenazesindeki İsrail şiddeti karşısında dehşete düştük

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilciliği, İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesinde "İsrail polisinin uyguladığı gereksiz güç kullanımı karşısında dehşete düştüğünü" açıkladı.

AB Filistin Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, AB ülkeleri ve ortak görüşteki ülkelerden temsilcilerin, Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki cenazesine katıldığı belirtildi.

    İsrail polisinin bugün cenaze merasimi için Ebu Akile'nin naaşını taşıyan Filistinlilere saldırmasına değinilen açıklamada, "St. Joseph Hastanesi yerleşkesindeki şiddet ve cenaze töreni boyunca İsrail polisinin gereksiz güç kullanımı karşısında dehşete düştük. Böyle orantısız davranışlar yalnızca daha fazla gerilimi körükler." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Açıklamada, "Şirin yine de St. Andrew's Kilisesi ve Siyon Dağı Mezarlığı'nda onurlu bir şekilde uğurlandı. Huzur içinde yatsın." ifadeleri kullanıldı.

    İsrail güçleri, öldürdüğü Ebu Akile'nin cenazesine de saldırdı

    İsrail güçleri, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.

    İsrail polisinin uyguladığı şiddet nedeniyle Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabutun düşme tehlikesi yaşaması tepkilere neden olmuştu.

    Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

    Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

    Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

    Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

    Etiketler : filistin avrupa birliği israil
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