15 Aralık 2023 Cuma 18:37:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 18:37:00
AB de soykırıma sessiz kaldı! Gazze'de ateşkes için oy birliği sağlanamadı
Kaynak: AA
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İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği zirvesinde büyük çoğunluğun istediği Gazze'de ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği zirvesinde büyük çoğunluğun istediği Gazze'de ateşkes çağrısının oy birliği sağlanamaması nedeniyle yapılamadığını söyledi.
Detaylar geliyor...
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