AB Başkanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ziyarete ilişkin şunları paylaştı:



"AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir"

"Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise:"Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük" yorumunda bulundu.

von der Leyen, Gümrük Birliği sürecine ilişkin, "Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" dedi.