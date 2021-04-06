AB Başkanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

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06 Nisan 2021 Salı 17:41:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 17:41:00

AB Başkanı Michel'den flaş Türkiye açıklaması: Somut gündem sunmaya hazırız

Kaynak: AA

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB, Türkiye ile ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ziyarete ilişkin şunları paylaştı:

"AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir"

"Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise:"Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük" yorumunda bulundu.

von der Leyen, Gümrük Birliği sürecine ilişkin, "Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" dedi.

Etiketler : ab avrupa birliği charles michel türkiye
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