Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Filistin'e destek
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıları sebebiyle Filistinlilere destek verildi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıları kınandı.
Ligin 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbi, RAMS Park'ta oynandı.
Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz." pankartıyla çıktı.
Oyuncular, siyah bant takarken İstiklal Marşı'nın okunmasından önce Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Bu sırada Beşiktaş taraftarları da "Çarşı savaşa karşı." pankartı açtı.
- Kızılay, Filistin'e 400 bin litrelik akaryakıt sağlayacak
- Bahçeli'den İsrail zulmüne sert tepki: "Sabır ve tahammül sınırlarını aştı"
- Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Filistin'e destek
- "Oyuncu" Taşdöğen'den insanlık dışı sözler: "Filistin halkı bunu hak ediyor"
- Dünyaca ünlü sanatçılardan İsrail destekçisi Biden'a ''Gazze'deki katliamı durdur'' çağrısı
- İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini vurdu