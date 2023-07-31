9'u FETÖ terör örgütü üyesi 13 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını ve 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını ve 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
Bakanlığın paylaşımı şu şekilde oldu:
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/n2rKdckmKz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2023
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