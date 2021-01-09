  • BIST
    1540.61
  • Dolar
    7,3748
  • Euro
    9,0358
  • Altın
    438,1190
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Kraliçesi koronavirüs aşısı oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması
9 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Lice'den acı haber... 1 jandarma personeli şehit oldu
"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır"
"Terörle bağlantılı eylemin fikir özgürlüğüyle alakası yok"
Talimatla CHP'li Engin Ertaç'a verilmişti: Adrese teslim ihaleye iptal
BAE'nin Türkiye'yi hedef gösteren sözlerine Katar'dan sert tepki
İhracatçıya Şikago'da üs
Başkan Erdoğan imzaladı: Bakan yardımcılığına yeni atama
Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor
56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı
Apple, otomobil için düğmeye bastı
Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek
Kırbaçsız şampiyondan itiraf: Atların boşuna canını yakmışız
Felçli köpeğine çocuğu gibi bakıyor
Gece güvenlik, gündüz ressam
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
Tek parmağıyla senaryo yazdı
Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
09 Ocak 2021 Cumartesi 19:03:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 19:28:00

9 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 9 Ocak 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 903 oldu, 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 33 bin 695'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118, vefat sayısı 22 bin 631, ağır hasta sayısı 2 bin 903 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"KISITLAMA VE TEDBİRLER NETİCE VERİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız.
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosu Kovid19 9 Ocak koronavirüs tablosu
Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi

Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi
Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi için gün sayıyor

Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi için gün sayıyor
Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"

Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"
Burcu Esmersoy'un bakım günü

Burcu Esmersoy'un bakım günü
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar
Tuba Ünsal çocuklarıyla sette

Tuba Ünsal çocuklarıyla sette
İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması

İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması
Seray Kaya babasının acısıyla doğum gününü değiştirdi

Seray Kaya babasının acısıyla doğum gününü değiştirdi
Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar

Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER