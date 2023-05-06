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06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:15:00

9 il için sarı ve turuncu uyarı: Sağanağa dikkat!

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" ve "turuncu" uyarıda, Batı Akdeniz ve Güney Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Edirne, Mardin, Batman ve Çanakkale'nin batı ilçeleri dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla çevreleri ve Aydın'ın doğu kesimleri ile Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya merkez ve doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

Rüzgarın , İç Anadolu' nun doğusunda güneyli, Marmara'nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Etiketler : meteoroloji gök gürültülü sağanak uyarı
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