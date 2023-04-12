89 kişiye mezar olmuştu... Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı
Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı.
Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından aranan Diyarbakır'daki Galeria Sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde Diyarbakır'da 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 blokunun yıkılması sonucu 89 kişi yaşamını yitirmişti.
- Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığı gün yüzüne çıkıyor!
- Altun'dan Batı'ya tepki: PKK'ya sahip çıktıkları gibi FETÖ'ye de destek veriyorlar
- Manifesto dünyada geniş yankı uyandırdı
- Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı
- Vefa borçlarını destekle ödüyorlar
- Borç İBB'nin kaderi, kanundaki limitler aşıldı