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09 Şubat 2023 Perşembe 23:09:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 23:09:00

88 saat sonra gelen umudun adı Fatma...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 2 yaşındaki Fatma, ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda enkaz altında çıkarıldı. Çocuğu enkazdan çıkardıktan sonra büyük sevinç yaşayan ekipler, Fatma'yı son kez görebilmek için ambulansın camından uzun süre baktı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan kız çocuğu, 88 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından merkez Antakya ilçesine gelen AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, Akevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

2 yaşındaki Fatma Halifi, Pazarcık merkezli ilk depremden 88 saat sonra enkazdan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çocuğu enkazdan çıkardıktan sonra büyük sevinç yaşayan ekipler, Fatma'yı son kez görebilmek için ambulansın camından uzun süre baktı.

Etiketler : deprem kahramanmaraş enkaz

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