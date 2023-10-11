87 bin 530 depremzedenin hak sahipliği kabul edildi: İlk teslimatlar 30 Ekim'de

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası 29 Mayıs-22 Ağustos tarihleri arasında alınan hak sahipliği talepleri sonuçlarına göre il genelinde 116 bin 481 kişinin başvuru yaptığı belirlendi.

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğü tarafından il geneli ve ilçeleri de çevreleyen hak sahipliği çalışmaları itiraz süreci dışında tamamlandı. 6 Şubat depremlerinin ardından hak sahipliği müracaatları e-devlet üzerinden 29 Mayıs'ta alınmaya başlandı.

AFAD İl Müdürlüğü depremzede vatandaşlar için 'Hak Sahipliği Koordinatörlüğü' isimli komisyon oluşturdu. Komisyon kurulunun incelemeleri sonucunda 116 bin 481 kişiden 87 bin 530 depremzedenin başvurusu kabul edildi.

AFAD Şube Müdürü ve Kahramanmaraş Hak Sahipliği İl Koordinatörü Eymen Şimşek yaptığı açıklamada, "22 Ağustos'tan sonra 10 Ekim'e kadar Kahramanmaraş ilimizde hak sahipliği komisyon kararlarını oluşturarak imza sürecine getirmiş bulunuyoruz. İmza sürecinden sonra komisyon kararlarımız sisteme yüklenip vatandaşlarımızın itirazına açılacak duruma geliyor. Dolayısı ile kalan dört ilçemizde de çalışmalarımız devam ediyor. 13 Ekim Cuma gününe kadar hak sahipliği sürecini itiraz süreci dışında tamamlamış olacağız" dedi.

"28 BİN 951 KİŞİYE RET"

Hak sahipliği çerçevesinde 28 bin 951 depremzedenin başvurusunun çeşitli nedenlerden dolayı reddedildiğini ifade eden koordinatör Şimşek, "Depremzedenin il genelinde yaptığımız çalışmada 116 bin 481 hak sahibi başvurusu içerisinde 87 bin 530 vatandaşımız hak sahipliği kabul edilmiş, 28 bin 951 vatandaşımız ise komisyon kararı ile hak sahipliği 'ret' kararı alınmıştır. Tabi reddedilenler arasında nedenler var. Bunun için ise ilan edilen ilçeler arasında vatandaşlarımız için 15 günlük bir itiraz süreci başlatılıyor. İtiraz süreçlerinde vatandaşlarımız belirlenen ret gerekçeleri telafi edecek belgelerle müracaat etmeleri durumunda bunların da hak sahipleri onaylanacaktır" diye konuştu.

"İLK DEPREM KONUTLARI 30 EKİM'DE TESLİM EDİLECEK"

Komisyon kararları sonrası duyurular hakkında bilgiler de aktaran Şimşek, "Komisyon üyeleri ve mahalle muhtarlarının imzaladığı kararları sisteme yüklüyoruz. Daha sonra başkanlığımız ile itiraz süreci başlıyor ve vatandaşlarımıza SMS gönderiliyor. Komisyon kararlarını muhtarlarımıza vermek sureti ile mahallesinde ilana çıkıyor. Sosyal medyadan ve gerekli duyurular ile vatandaşlarımız bilgilendirilmeye çalışılıyor. Ciddi bir başvuru aldık ve itiraz sürecinde başvuruların iyi olacağını düşünüyoruz. Zor bir süreç, devletimiz büyük. Bir taraftan bu çalışmalar yürütülürken, ilk etapta 30 Ekim'de teslim edilmek üzere konut inşaatları da devam ediyor. Vatandaşların en kısa sürede bu konutlarına yerleşebileceğini düşünüyoruz. Hak sahipliği süreci bu kadar kısa sürede sonuçlanabiliyor ise yapım süreci de bu şekilde olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.