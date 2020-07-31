86 yıl sonra Ayasofya'da ilk bayram namazı! Ali Erbaş'tan hutbede çarpıcı uyarı
Kurban bayramı vesilesiyle Ayasofya Cami'nde 86 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı. Vatandaşlar, bayram namazı için gece saatlerinde camiye geldi. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbede vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
Müslüman aleminin bayramı olan kurban bayramı coşkusu bütün ülkede yaşanıyor.
Coşku Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de yaşanıyor. Vatandaşlar bayram namazı öncesi kılınan sabah namazında cami içini ve etrafını doldurdu.
KOŞARAK GELDİLER
Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Cami'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Cami'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler camiye doğru koştu.
NAMAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KILDIRDI
Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.
ERBAŞ'TAN ÖNEMLİ UYARILAR
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbede vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Erbaş, kurban kesimi sırasında ve ziyaretlerde sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasını istedi. Erbaş ayrıca, yola çıkacak vatandaşlara da sabırlı ve dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.
BÜTÜN ÖNLEMLER ALINMIŞTI
Bayram namazı öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken caminin içinde ve dışında yerlere, sosyal mesafeye uyulması için işaret bantları yapıştırılmıştı.
Namaza gelen kişiler kontrollü bir şekilde içeri alınırken, oturma yerleri de 1 metre arayla sosyal mesafe kurallarına uyarak ayarlandı. Vatandaşlar ibadetlerini alınan önlemlerle birlikte yerine getirdiler.
- Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
- 86 yıl sonra ilk bayram hutbesi okundu
- "Hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyette"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki askerlerin bayramını kutladı
- Ayasofya şaşkınlığı: 'Bunlar nasıl fark edilmemiş?'
- Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması