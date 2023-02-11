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11 Şubat 2023 Cumartesi 19:23:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 19:23:00

83 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremlerde Adana'da yıkılan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, KKTC'de Lefkoşa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı.

Depremde 83 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, KKTC'de Lefkoşa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı.

Pazartesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı. Toplam 32 dairenin bulunduğu binadan sağ çıkan olmadı. 83 cansız bedenin çıkarıldığı enkazın altında hala 15 kişinin cenazesinin bulunduğu belirlendi.

Alpargün Apartmanı müteahhidi Hasan Alpargün'ün da bugün Adana'dan kaçtığı ortaya çıktı. Alpargün'ün bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu, Alpargün İnşaatın sahibi Hasan Alpargün'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçlarından aranması olan Alpargün'ün, KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu bildirildi.

Devam eden çalışmalarda; Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın almaya çalıştığı iddia ediliyor.

Etiketler : deprem müteahhid Apargün Apartmanı Adana

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