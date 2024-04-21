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81 ilde Narkoçelik-13 operasyonu: 194 gözaltı
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21 Nisan 2024 Pazar 08:19:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 08:19:00

81 ilde Narkoçelik-13 operasyonu: 194 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkoçelik-13" operasyonunda 194 zehir taciri yakalandı.

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkoçelik-13" operasyonunda 194 zehir taciri yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : operasyon zehir taciri gözaltı
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