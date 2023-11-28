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81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
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28 Kasım 2023 Salı 08:22:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 08:22:00

81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-7 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 1034 firarinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

24 bin 483 personelle 4 in 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.

Yerlikaya paylaşımında, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya çember operasyonu firari
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