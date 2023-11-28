81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandı
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-7 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 1034 firarinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
24 bin 483 personelle 4 in 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.
8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-7 Operasyonlarında" arama Kaydı bulunan 1⃣0⃣3⃣4⃣ Firari Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 28, 2023
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin... pic.twitter.com/bGCIvsSa6W
Yerlikaya paylaşımında, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.