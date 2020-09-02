Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "KOVID-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeyle, 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler cumadan itibaren ülke genelinde uygulanacak. Düğünler nikah merasimi şeklinde yapılabilecek, düğün ve nikahlar en fazla 1 saatte tamamlanacak. Nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyecek. Düğünler nikah merasimi şeklinde yapılabilecek, düğün ve nikahlar en fazla 1 saatte tamamlanacak.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 81 İl Valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köylerde veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesinin istenildiği hatırlatıldı.

Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği anımsatılan genelgede, gelinen noktada hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda valiliklerce aşağıdaki kararların alınması istendi:

BU KAPSAMDA 81 İLDE;

1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

2. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak.

3. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

4. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.

6. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

7. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış politika gelişmeleri ele alındı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış politika gelişmelerinin ele alındığını bildiren Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin, tecrübe, birikim ve görüşlerini paylaştığını ifade etti.

Kurul üyelerinin bir yandan yeni dönem gelişmelerini değerlendirirken diğer yandan gelecek dönem Türk dış politikasının önündeki imkan ve meydan okumaları müzakere ettiklerini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Türk dış politikası açısından son 4 yılda yaşananların ayrı bir anlam ifade ettiği belirtilen toplantıda, yıllar boyunca birkaç küçük atılım dışında genel olarak edilgen konumda kalan Türkiye'nin ilk defa kendi önceliklerine, ihtiyaçlarına, planlamalarına göre bir dış politika izlemeye başladığı vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye’nin Suriye harekatlarıyla sadece bölgesinde değil küresel düzeyde oyunları bozduğu, Libya ile yaptığı anlaşmalarla Doğu Akdeniz'de kendisi aleyhine kurgulanan senaryoları yerle yeksan ettiği dile getirilmiş, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarını saha hakimiyeti üzerine kurulu yeni bir stratejiye oturtmanın da çok önemli olduğu ifade edilmiştir."

Altun, 2002 sonrasında Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar, geçmişte ilişkilerin zayıf tutulduğu tüm coğrafyalara yönelik açılımlar gerçekleştirildiğine işaret edilen toplantıda, yıllar boyunca sabırla yürütülen bu çalışmaların meyvelerinin yavaş yavaş toplanmaya başladığının dile getirildiğini aktardı.

Toplantıda, girişimci ve insani dış politika yaklaşımı sayesinde bugün dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5. ülkesi durumunda olan Türkiye’nin, aynı şekilde dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu üzerinde durulduğunu bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Dış politikada bağımsız ve aktif davranma gücüne kavuşunca kimi gerilimlerden uzak kalabilmenin de mümkün olmadığı değerlendirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri imkanlarıyla tüm meselelerin üstesinden gelebilecek güce, dirayete ve kararlılığa sahip olduğunun altı çizilmiştir. Artık uluslararası platformda en üst lige yükselen Türkiye'nin bölgesel ve küresel her meselede sözüne, duruşuna, safına bakılan, ona göre konum alınan bir ülke haline geldiği, bu durumun da Türkiye'ye ilave sorumluluklar yüklediği belirtilen toplantıda, medeniyet ve tarih ortaklığına sahip olunan her yerde daha çok çalışmak, liderlik etmek, siyasi ve fiili oyun kurucu olmak gerektiği ifade edilmiştir."

Toplantıya, Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.