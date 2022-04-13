804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Kovid-19 hasta sayısı 'sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın." ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı "Sıfır" olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022