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16 Şubat 2024 Cuma 15:33:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 15:33:00

8. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu

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Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Etiketler : yargı paketi tbmm düzenleme
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