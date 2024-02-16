16 Şubat 2024 Cuma 15:33:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 15:33:00
8. Yargı Paketi TBMM Başkanlığına sunuldu
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ayrıntılar geliyor...
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