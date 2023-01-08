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08 Ocak 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 10:00:00

8 Ocak Pazar yurtta hava durumu

Kaynak: IHA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları da açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu 16

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

Etiketler : hava durumu hava sıcaklıkları meteoroloji 8 ocak pazar
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