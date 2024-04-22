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8 ilde terör örgütüne operasyon: 82 mağara ve sığınak imha edildi
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22 Nisan 2024 Pazartesi 08:24:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 08:24:00

8 ilde terör örgütüne operasyon: 82 mağara ve sığınak imha edildi

Kaynak: TRT Haber

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8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Bozdoğan-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanlığından sosyal medyada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay'da "Bozdoğan-28" Operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda başta 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Etiketler : terör örgütü operasyon mağara sığınak
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